Freier Eintritt zu Monika Fahrenkamp

Auf eine Lesung mit Musik mit Monika Fahrenkamp darf sich das Publikum am Donnerstag, 12. Mai, freuen. Zu Gast ist sie im Einsteinhaus Ulm. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Monika Fahrenkamp liest aus ihrem neuen Buch, das den Titel „Otto Flügler oder Geschichten von kleinen Leuten“ trägt. Dabei plaudert sie mit dem Publikum über ihre skurrilen Einfälle. Daniel Köhl und Klaus Huber kommentieren mit Musik an Saxophon und Piano. Monika Fahrenkamp studierte Visuelle Kommunikation in Ulm, baute im Auftrag von Inge Aicher-Scholl den Fachbereich Kunst/Kultur an der Ulmer Volkshochschule auf und betreute ihn 14 Jahre. Danach 20 Jahre lang Leitung der Jugendkunstschule kontiki sowie langjährige Vorstandstätigkeit im Landesverband der Kunstschulen Baden-Württemberg. Sie ist Ehrenmitglied und derzeit Juryvorsitzende des Jugendkunstpreiswettbewerbs Baden-Württemberg. Ein Ulmer Urgestein also, das weit über Ulm hinaus bekannt ist, nicht nur für ihr verschmitztes Lächeln, heißt es in der Medienmitteilung.