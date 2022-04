Freibad im Donaubad: Länger offen und längere Saison

Noch nie hat das Donaubad seine Freibad-Saison so früh eröffnet wie in diesem Jahr. Bereits am Sonntag, 1. Mai, um 9 Uhr geht es los, schreiben die Betreiber in einer Mitteilung. Das Erlebnisbad und die Sauna schließen wegen Bau- und Revisionsarbeiten am Montag, 2. Mai – auch das früher als in den vergangenen Jahren.

Damit geht das Freibad um rund zwei Wochen früher an den Start als sonst. Der Grund für den früheren Saisonbeginn liegt an der diesjährigen Schließzeit von Erlebnisbad und Sauna sowie am Abriss der alten Rutschenanlage, die durch neue ersetzt wird, heißt es in der Mitteilung weiter. „Trotz der Schließzeit wollen wir unseren Gästen ein Badeangebot bieten, daher hat das Freibad dieses Jahr auch schon früher geöffnet. Das Ende der Schließzeit im Erlebnisbad und Sauna ist mit vier Wochen berechnet – also Anfang Juni wollen wir das Erlebnisbad und die Sauna wieder öffnen“, sagt Jochen Weis von der Geschäftsführung der Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH. Die Freibad-Saison geht voraussichtlich bis zum 11. September – wie in den vergangenen Jahren kann sie bei gutem Wetter um bis zu zwei Wochen verlängert werden.