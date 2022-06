Frauenakademie der vh ulm stellt sich vor

Die Frauenakademie der Ulmer Volkshochschule stellt sich am Dienstag, 5. Juli, um 18 Uhr und am Donnerstag, 7. Juli, um 9.30 Uhr im Einsteinhaus vor. Das Angebot richtet sich an Frauen, die an persönlicher Weiterbildung interessiert sind, die Orientierung nach außen suchen und offen sind für neue Anregungen und Kontakte. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Allgemeinbildung. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich – lediglich Interesse und Mut, etwas Neues zu beginnen.

Der Unterricht findet einmal pro Woche dienstags von 9 bis 12.30 Uhr statt. Die Kurse für Neueinsteigerinnen beginnen am Dienstag, 27. September; die Anmeldung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen unter Telefon 0731/ 1530-40 oder E-Mail tretter@vh-ulm.de