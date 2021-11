Frauen setzen Zeichen gegen Gewalt

„Orange the World“ – unter diesem Kampagnen-Motto erleuchtete am Donnerstag auch die Ulmer Kienlesbergbrücke, über die die Straßenbahn verkehrt.

Hinter der Aktion: Frauen aus der Region, die sich im Club Soroptimist International sowie im Zonta Club Ulm-Donau engagieren. Was beide Clubs und die Frauen vereint: der Einsatz für Frauen weltweit. Anlass der Brücken-Beleuchtung war der Aktionstag, an dem weltweit an Gewalt gegen Frauen erinnert wird. „Wir solidarisieren uns mit diesen Frauen“, teilen die beiden Clubs mit. Die Brücke soll noch einige Tage orange beleuchtet sein.