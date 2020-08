Frau wird unsittlich berührt – und schlägt Angreifer in die Flucht

Ein Unbekannter hat am Montag in Ulm eine Frau angegriffen und unsittlich berührt. Wie die Frau später der Polizei berichtete, war sie gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Apothekergartens unterwegs. Auf einem Schotterweg zwischen der Bahnlinie und den Gärten habe sie ein Mann plötzlich von hinten umarmt.

Sie konnte sich umdrehen und gab sofort zu verstehen, dass sie das nicht wolle. Doch der Unbekannte drängte sie zur Seite, stieß die 31-Jährige zu Boden und berührte sie dort unsittlich, schilderte die Angegriffene. Sofort rief die Frau laut um Hilfe und setzte sich zur Wehr. Deshalb ergriff der Unbekannte deine Flucht.

Die 31-Jährige beschrieb den Angreifer gegenüber der Polizei Als einen etwa 25 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe. Er ist etwa 1,70 m groß und hat kurze Haare, möglicherweise auch eine Oberlippenbart. Er trug einen roten Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose. Die Polizei suchte sofort nach dem Unbekannten, bislang jedoch ohne Erfolg.

Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Dazu hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen: Wer den Mann kennt, ihn gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter Telefon 0731/1880 zu melden.