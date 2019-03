Frau wird Opfer von dreistem Diebstahl

Unbekannte haben am Dienstag im Ulmer Stadtteil Böfingen Geld von einer Frau gestohlen.

Wie Polizei am Mittwoch mitteilt, stand die 52 Jahre alte Frau gegen 16.15 Uhr an der Bushaltestelle in der Eberhard-Finckh-Straße. Vier Männer gingen auf sie zu und baten sie, Geld zu wechseln.

Die Frau holte mehrere Scheine aus ihrer Tasche. Einer der Männer griff das Bare und flüchtete mit seinen Begleitern. Die Polizei kam und nahm nach eigenen Angaben sofort die Ermittlungen nach den Tätern auf. Mit mehreren Streifen suchte sie nach den Unbekannten. Die Ermittlungen der Ulmer Polizei (0731/1880) nach den Tätern laufen nun auf Hochtouren.