Frau wird in Ulmer Geschäft mit Pistole bedroht

Ohne Beute flüchtete am Dienstag ein Unbekannter in Ulm. Gegen 19.45 Uhr betrat ein Unbekannter ein Geschäft in der Herdbruckerstraße. Unvermittelt packte er eine Zeugin an der Schulter. Er zog eine Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Einem weiteren Zeugen gelang es den Unbekannten abzudrängen, und in die Flucht zu schlagen. Ohne Beute flüchtete der Täter.

Der Zeuge verfolgte den Unbekannten, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Räuber. Der blieb unentdeckt. Der soll etwa 170 Zentimeter groß, schlank und dunkelhäutig gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke, schwarz Mütze und einen blauen Mundschutz. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.