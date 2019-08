Frau verkauft Auto ohne Schlüssel

Zu einem Betrug beim Autokauf ist es am Freitagnachmittag in Neu-Ulm gekommen. Laut Polizei verkaufte eine 31-Jährige Frau aus dem Raum Sonthofen ihren VW Polo an einen Kfz-Händler in der Neu-Ulmer Innenstadt. Nach einem Gespräch einigten sich beide Parteien und hielten den Verkauf mit einem Kaufvertrag fest. Anschließend erfolgte die Geldübergabe, in Höhe von 300 Euro.

Nach dem Verkauf, als die Frau bereits weg war, stellte der Kfz-Händler fest, dass die Frau den Autoschlüssel nicht übergeben hatte. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen.