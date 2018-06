Frau stirbt zwei Wochen nach Unfall im Krankenhaus

Bei einem Unfall Ende Mai im Blaubeurer Ring in Ulm ist eine 69-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag die Frau nun am Sonntag ihren schweren Verletzungen.

Was war passiert?

Ein 60-Jähriger fuhr am Montag, 28. Mai, gegen 11.15 Uhr mit seinem Toyota im Blaubeurer Ring in Ulm. Ein 72-Jähriger fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Roller auf dem linken Fahrstreifen von der Hindenburgstraße in Richtung Blaubeurer Ring. Mit auf dem Kraftrad saß die 69-Jährige.

An der Einfahrt zum Ring übersah er den Toyota des 60-Jährigen auf der linken Fahrspur, der in Richtung Ludwig-Erhard-Brücke fuhr. Die Vespa prallte gegen den Toyota. Dabei stürzten der 72-Jährige und seine Sozia auf die Straße. Beide wurden schwer verletzt.

Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Blaubeurer Ring für mehr als eine Stunde gesperrt werden.

