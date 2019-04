Frau ruft bei Polizei an und zeigt sich selbst an: „Ich habe gerade einen Joint geraucht“

Eine 50 Jahre alte Frau hat am Dienstagabend bei der Polizei in Illertissen angerufen und sich selbst angezeigt. Nach Angaben der Polizei habe sie am Telefon gesagt, dass sie gerade einen Joint geraucht hätte, den sie sich selbst zubereitet hätte.

Die Polizei ermittelte daraufhin die Identität der Anruferin. Auf richterliche Anordnung wurde anschließend die Wohnung der Frau durchsucht. Hierbei fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana sowie eine nicht unerhebliche Menge einer sogenannten Kräutermischung auf. Ob diese ebenfalls unter das Betäubungsmittelgesetz oder das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz fällt, bedarf der gerichtsmedizinischen Untersuchung.

Warum die Frau überhaupt bei der Polizei anrief, bleibt unklar. Die Dame war laut Polizei jedenfalls merklich berauscht.