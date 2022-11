Frau pinkelt in Hauseingang

Eine Frau in Ulm hat am Montag in den Eingangsbereich eines Hauses uriniert. Das berichtet die Polizei.

Gegen 12 Uhr pinkelte eine 49-Jährige am Weinhof in den Eingangsbereich eines Gebäudes. Dabei wurde sie vom dortigen Sicherheitsdienst beobachtet. Die Beschäftigten des Sicherheitsdienstes informierten die Polizei. Das Polizeirevier Ulm-Mitte stellte die Personalien der Frau fest. Die Beamten fertigten außerdem eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige gegen die Frau. Es geht der Polizei dabei um die Ordnung im öffentlichen Raum und um den Schutz von fremden Gütern.