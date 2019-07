Frau entdeckt entlaufene Echse auf Gehweg

Auf dem Gehweg in der Gartenstraße in Neu-Ulm hat eine Anwohnerin am Mittwoch ein Reptil entdeckt. Die Frau rief die Polizei, die mit einer Streife anrückte.

In der Gartenstraße fanden die Beamten eine schwarze Bartagame und fingen das exotische Tier ein. Es wurde ins Ulmer Tierheim gebracht, wo es von seinem Besitzer abgeholt werden kann.

Bartagamen sind Echsen, die in freier Wildbahn ausschließlich in Australien vorkommen. Sie werden etwa 30 bis 50 Zentimeter groß und haben eine Reihe von Stacheln am Unterkiefer, daher der „Bart“ im Namen.