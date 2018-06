Frau aus Nigeria schmuggelt Drogen im Nachtzug nach München

Täglich zahlen Afrikaner viel Geld und riskieren ihr Leben, um nach Europa zu kommen. Wenn man ihr glauben will, dann war es bei der Nigerianerin Fina C. (28) genau umgekehrt. Sie wollte mit allen Mitteln wieder zurück in ihre westafrikanische Heimat und ging dabei so viele Risiken ein, dass sie sich jetzt vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Ulm zu verantworten hat. Schuldvorwurf: Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in „ nicht geringer Menge“.

Vom Handel mit der Menge an Rauschgift, das Fina C. dabei hatte, als sie im Nachtzug nach München fuhr, kann man in Deutschland ziemlich lange leben. Eine Polizeistreife kontrollierte am 10. April kurz vor 5.40 Uhr bei Ulm den Zug CNL 419 und wurde auf eine schlafende dunkelhäutige Frau aufmerksam. In ihren zwei Taschen entdeckten die Beamten zahlreiche Plastikflaschen, die nicht, wie etikettiert, Sonnencreme, sondern insgesamt 1,7 Kilogramm Kokain und 424 Gramm Heroin enthielten. Schwarzmarktwert für ein Kilo: 200 000 Euro.

Bei der späteren Körperdurchsuchung in der Polizeidirektion Ulm fand man auch noch 668 Gramm Morphin in acht kleinen Plastiktüten, die in der Vagina der Frau versteckt waren. Wäre nur eine Tütchen gerissen, wäre das der sichere Tod der Frau aus Nigeria gewesen.

So ließ sie sich mit Handfesseln am Donnerstag um zehn Uhr gesund, aber alles andere als munter in den Schwurgerichtsaal führen, wo die Kammer unter Vorsitz von Thomas Keckeisen sie erwartete. In den ersten zwei Stunden musste die Verhandlung mehrfach unterbrochen werden, weil die Angeklagte in Weinkrämpfe ausbrach und beruhigt werden musste. Immer wieder hatte Keckeisen die Frau, die ihre Tränen mit dem Saum ihres langen schwarzen Kleides trocknete, zu ermahnen, bei der Wahrheit zu bleiben.

Der Richter gab der Angeklagten zu verstehen, dass er sich mit den afrikanischen Verhältnissen auskenne: „Ich weiß wie es dort zugeht, ich war schon mal da“, gab er Fina C. zu verstehen, die über eine unglückliche Kindheit klagte und ihrer 16-jährigen Tochter dieses Schicksal ersparen wollte, das sie selbst erlitten habe: Vergewaltigungen und Zwangsverheiratung mit einem Mann, der ihr Großvater sein könnte.

In ihrem Wortschwall deutete sich an, dass es ein paar Leute in Italien waren, wo sie seit einigen Jahren bei Parma wohnt, die die Mutter der Tochter erpressten und die Möglichkeit, zu ihr nach Afrika zu reisen, offerierten, wenn sie eine Kurierfahrt nach Deutschland unternehme. Angeblich ohne zu wissen, dass es um reichlich viel harte Drogen ging, habe sie in ihrer Not und Sehnsucht nach der Tochter eingewilligt.

Einen Tag vor ihrer Verhaftung in Ulm gab ihr eine Stimme mit arabischem Einschlag in englischer Sprache eine Anweisung, nach Duisburg zu fahren, sagte die Angeklagte aus. Dort werde sie in Empfang genommen. „ Ich fürchtete um mein Leben, deshalb habe ich eine einfache Bahnfahrt dorthin gebucht“. Im Duisburger Bahnhof kam sie abends an, wurde von einem Handy aus zu einem Schnellimbiss gelotst und von einer Frau mit schwarzem Kopftuch, vermutlich Araberin, in Empfang genommen.

Ausgestattet mit zwei prall gefüllten Taschen, deren Inhalt ihr egal war, „Hauptsache keine Sprengkörper“, kehrte sie zum Bahnhof zurück und nahm im Nachtzug nach München Platz. Ausführlich schilderte sie vor Gericht, wie sie auf der Zugtoilette mühsam die Tütchen mit Morphin im Körper versteckte.

Die Drogen-Nachtfahrt hatte nach einer Polizeikontrolle um 5.40 Uhr kurz vor Ulm ein Ende. Das Gericht flehte sie noch bei Beginn der Sitzung an, sie wolle nicht ins Gefängnis“. „Wer kümmert sich dann um mein Kind?“

Doch drei Stunden später keine Spur mehr von der verunsicherten Mutter, die erpresst wurde und nicht gewusst haben will, was sie da vom 9. auf den 10. April getan habe. Ganz die smarte Geschäftsfrau schilderte Fina C. ihr offensichtlich erfolgreiches Berufsleben als länderübergreifende Autohändlerin, spezialisiert auf Jeeps. Das Interesse der Großen Strafkammer an diesen Geschäften lässt vermuten, dass dieser zeitliche Aufwand möglicherweise noch einen anderen Hintergrund hat und die Angeklagte doch nicht ein naiver Neuling oder gar ein Opfer im Drogenhandel ist, wie sie den Eindruck erweckt hat. Die Verhandlung wird am Dienstag fortgesetzt (bh)