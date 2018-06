Frau übersieht Bus, stürzt und verletzt sich

Eine 67-Jährige hat sich am Dienstag nach einem Zusammenprall mit einem Bus in Ulm leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei übersah die Senioren den Bus. Sie hatte nicht auf ihn geachtet.

Gegen 15.30 Uhr wollte sie die Neue Straße an der Frauenstraße überqueren. Sie wartete an der Ampel auf Grün. Als die Ampel umschaltete, achtete die 67-Jährige allerdings nicht auf das gelbe Blinklicht. Das warnt vor dem Busverkehr.

Im Gegensatz zu anderen Passanten bemerkte sie demnach den Bus nicht, der in Richtung Münchner Straße fuhr. Sie trat auf die Fahrbahn und prallte seitlich in den Bus. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 67-Jährige vorsorglich in eine Klinik.