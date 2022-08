Franz Müntefering spricht im Stadthaus Ulm

Der ehemalige Bundesminister Franz Müntefering ist am Donnerstag, 15. September, ab 19 Uhr im Stadthaus Ulm mit einem Bürgerimpuls-Vortrag zu Gast. Der Eintritt hierfür ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich.

Franz Müntefering vorzustellen hieße, Eulen nach Athen zu tragen. Er war ein Vollblutpolitiker, der sich nicht scheute, in schwierigen Zeiten auch unpopuläre Aufgaben zu übernehmen und Klartext zu reden. Ein Politiker, dem man noch immer gerne zuhört. Er ist trotz aller Ämter, Erfolge und Anerkennungen ein humorvoller Mensch geblieben, der gerne lacht – auch über sich selbst. Nachzulesen in seinem Buch „Unterwegs: Älterwerden in dieser Zeit“, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung.

Interessierte, die beim Vortrag dabei sein möchten, werden gebeten, sich baldmöglichst unter www.buergerimpulse.de/vortraege/anmelden/ anzumelden. Der Eintritt ist frei.