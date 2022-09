Franco Clivio stellt seine Werke im Museum Ulm aus

Zu Franco Clivios 80. Geburtstag widmet das Museum Ulm dem Schweizer Produktdesigner und Absolventen der ehemaligen HfG Ulm vom 17. September bis zum 15. Januar eine Kabinett-Ausstellung. „Manifolds“ nennt er seine Objektserie aus geometrischen Linien- und Flächengefügen, teilt ein Sprecher des Ulmer Museums mit. Diese Objekte bestehen aus dünnen, goldenen Metallröhrchen.

Der Titel „Manifolds“ sei ein Wortspiel zwischen Mannigfaltigkeiten und manuellen Faltungen. Künstler Franco Clivio wurde 1942 in Zürich geboren wo er auch heute lebt. Er studierte dem Sprecher zufolge von 1963 bis 1968 an der HfG Ulm. Nach seiner beruflichen Praxis, die im Dienste einer funktionalistischen Design-Ästhetik stand, entschied sich Clivio, seinem grundlegenden Interesse am "Bewegungs-design" zu folgen, so der Sprecher.

Der Eintritt kostet acht Euro, jeden ersten Freitag im Monat ist der Eintritt kostenfrei. Eine Führung durch Clivios Ausstellung gibt Stefanie Dathe am 18. September um 15 Uhr. Weitere Informationen zur Ausstellung im Ulmer Museum sind unter www.museumulm.de zu finden.