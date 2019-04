Früherer Chef von Uzin Utz übernimmt bei Seifert Logistics

Thomas Müllerschön, früherer Finanzvorstand und Vorstandsvorsitzender des Ulmer Unternehmens Uzin Utz, wird sofortiger Wirkung neuer Chef des Ulmer Logistikunternehmens Seifert Logistics Group.

Müllerschön folgt auf Harald Seifert, der in der international tätigen Logistikgruppe mit Sitz in Ulm eine neue Rolle einnimmt: Er wechselt als Vorsitzender in den Beirat der Seifert Logistics Group. Dort soll er sich laut einer Mitteilung des Unternehmens um Immobilien, Beteiligungen und Akquisitionen sowie Groß- und Sonderprojekte kümmern.

Seifert spricht von einer „weitblickenden“ und „rechtzeitigen“ Entscheidung sowie einer „professionellen Verjüngung an der Unternehmensspitze“. Mit Thomas Müllerschön habe die Seifert Logistics Group einen „ausgesprochen erfahrenen und dynamischen Unternehmenslenker“ als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung gewinnen können. Er übernimmt als CEO ab sofort die Aufgaben von Harald Seifert.

16 Jahre Vorstand bei Uzin Utz

Müllerschön war 16 Jahre lang Mitglied des Vorstands der börsennotierten Uzin Utz AG. Seit 2016 war er Vorsitzender des Vorstands des Herstellers von Systemprodukten für Fußbodentechnik.

Harald Seifert. (Foto: Seifert)

Harald Seifert bleibt dem von seinem Vater gegründeten Unternehmen in neuer Funktion erhalten: als Gesellschafter und Vorsitzender des neu konstituierten Beirats. „Zukünftig werde ich nicht mehr im, sondern am Unternehmen arbeiten“, wird Harald Seifert zitiert.

Die Seifert Logistics Group habe sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren von einem regionalen Speditionsunternehmen zu einem Logistikdienstleister in Deutschland sowie dem europäischen Ausland entwickelt. So habe die Unternehmensgruppe seit 2015 ihre Mitarbeiterzahl auf aktuell knapp 2000 verdoppelt.

Der Umsatz stieg laut Mitteilung im gleichen Zeitraum um 40 Prozent auf zuletzt 197 Millionen Euro im zurückliegenden Geschäftsjahr. Die Seifert Logistics Group – gegründet im Jahr 1947 – verfüge derzeit über 45 Standorte in ganz Europa und realisiert Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslösungen für die Branchen Automotive, Papier, Chemie, Baustoff, Pharma sowie Konsumgüter.

