Fotowettbewerb auf Instagram sucht die schönsten Stadtansichten

Im Rahmen des Europäischen Jahrs der Schiene suchen das Donaubüro Ulm/Neu-Ulm und das Europe Direct Zentrum der Stadt Ulm mit einem Fotowettbewerb auf Instagram bis 15. November, 12 Uhr, die schönsten Bilder aus den Städten entlang der „Magistrale für Europa“.

Ziel der „Magistrale für Europa“ ist der rasche Ausbau der europäischen Schienenachse Paris-Budapest/Bratislava. Durch den Fotowettbewerb könne die Strecke der „Magistrale für Europa“ bereits jetzt virtuell erlebt werden, was Lust auf die nächste Reise macht.

Um an dem Fotowettbewerb teilzunehmen, können maximal fünf Bilder von den Städten, durch die die Magistrale führt, eingesendet werden. Die Städte der „Magistrale für Europa“ sind Paris, Nancy, Straßburg, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München, Salzburg, St. Pölten, Wien, Györ, Bratislava und Budapest.

Beiträge sollen unter dem Hashtag #EU4rail auf Instagram gepostet werden. In die Bildbeschreibung soll eine kurze Erläuterung zum Foto selbst und die Erwähnung von @mainline_for_europe einfließen. Für eine wirksame Teilnahme muss das Bild per Direktnachricht an @mainline_for_europe gesendet werden.

Eine Jury wird unter allen Teilnehmenden, die die Teilnahmebedingungen erfüllt haben, über den Gewinner abstimmen. Der Hauptgewinn besteht aus einem Interrail Global-Pass (2. Klasse, sieben Tage innerhalb von einem Monat) für zwei Personen. 33 Länder, 10 000 Reiseziele in ganz Europa, 40 000 Bahnhöfe – mit dem Interrail-Ticket kann der Gewinner Europa flexibel mit dem Zug erkunden. Platz zwei und drei erhalten jeweils eine Ausgabe des Buchs „Europa ohne Flieger: 80 inspirierende und nachhaltige Reiseideen“.

Im Rahmen des „Europäischen Jahrs der Schiene“ soll mit dem Fotowettbewerb die intereuropäische Zusammenarbeit im Bereich der Schiene sichtbar gemacht und die Schiene als verbindendes Element in der Europäischen Union hervorgehoben werden.

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen auf www.europa.ulm.de