Flüchtlinge in Ulms Ortschaften: Bürger äußern Sorgen über geplante Wohncontainer

Weihnachtsmarkt, Feiertage und Jahreswende haben das Thema in den vergangenen Wochen etwas in den Hintergrund stellen lassen, teilweise mag sich der Unmut etwas gesetzt haben. Doch das Problem bleibt auch 2023 dasselbe: Ulm fehlt es an zusätzlichen Unterkunftsmöglichkeiten für Geflüchtete. Die Diskussion darüber könnte in den kommenden Wochen wieder verstärkt hochkochen, derweil versucht die Stadt, über eine Online-Plattform auf die Sorgen der Bürger einzugehen.

Auf Widerstand stieß Ende des vergangenen Jahres die von der Stadt geplante Umsetzung von Containersiedlungen zur Unterbringungen geflüchteter Menschen in den Ulmer Ortschaften. Die Bürger fühlten sich nicht ausreichend informiert, kritisierten die Pläne und äußerten mal mit mehr, mal mit weniger Emotionen ihre Sorgen. Dass es dabei nicht immer sachlich zugeht, bewies eine Ratssitzung in Gögglingen-Donaustetten Ende November. Zu viele Zuhörer wollten sich in das Rathaus drängen, vor dem Gebäude wurde geschimpft und für Unruhe gesorgt. Am Ende rief Ortsvorsteherin Eva-Maria Emmenecker die Polizei, die für Ordnung sorgen musste.

Gegnern des Vorhabens, in den Ortschaften Wohncontainer für Flüchtlinge aufzustellen, spielte dann Anfang Dezember die Messerattacke in Illerkirchberg in die Hände, bei der ein Geflüchteter aus Eritrea zwei Mädchen auf ihrem Schulweg angegriffen und dabei eines tödlich verletzt hatte. Sämtliche Ortschaftsratssitzungen mit dem Tagesordnungspunkt Flüchtlingsunterbringung wurden daraufhin von Oberbürgermeister Gunter Czisch bis auf Weiteres abgesagt. Eine emotionale und unsachliche Diskussion wollte man unter allen Umständen vermeiden.

Doch irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden, die Stadt hat für Januar und Februar deshalb wieder Sitzungen in den Ortschaften, teilweise mit Bürgermeisterin Iris Mann, Bürgermeister Tim von Winning oder dem Ersten Bürgermeister Martin Bendel geplant. Die erste Sitzung ist am 17. Januar in Lehr geplant, weitere Sitzungen in Mähringen, Ermingen, Eggingen, Donaustetten, Jungingen und schließlich in Unterweiler am 2. Februar folgen. Dabei soll auf Fragen, Sorgen und Ängste der Bürger eingegangen werden.

Von Beginn an hat die Stadt ausführlich über die Planungen informiert. Pressesprecherin Marlies Gildehaus

Dass es diese gibt, zeigt eine speziell für Bürgerfragen zum Thema Flüchtlingsunterbringung in den Ortschaften eingerichtete Online-Plattform. Mehr als 80 Anfragen gingen dort seit 22. Dezember ein. Fragen werden anonymisiert eingereicht. „Viele Bürgerinnen und Bürger fühlten sich nur unzureichend informiert und vermissten die Möglichkeit, sich selbst zu äußern. Deshalb reagiert die Stadt und hat eine eigene Online-Plattform eingerichtet, die Bürgern die Möglichkeit gibt, ihre Fragen zur Unterbringung Geflüchteter direkt zu stellen, aber auch, sich zu informieren“, heißt es vonseiten der Stadt dazu. Doch Pressesprecherin Marlies Gildehaus betont auch: Die Online-Plattform sei ein zusätzliches Angebot. „Von Beginn an hat die Stadt ausführlich über die Planungen informiert“, so die Sprecherin.

Mitte des Jahres sollen erste Container aufgestellt werden

Noch bis Donnerstag können dort Fragen eingereicht werden, die dann bei den öffentlichen Ortschaftsratssitzungen thematisiert werden sollen. Die Stadt betont: Konkrete Standorte für Wohncontainer stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. In einem ersten Entwurf dazu wurden lediglich verschiedene mögliche Standorte aufgelistet. Voraussichtlich wird der Ulmer Gemeinderat darüber am 15. Februar beraten und abstimmen. Ab Mitte des Jahres sollen die ersten Modulbauten dann aufgestellt werden. Am Ende sollen an allen Standorten insgesamt 400 Personen unterkommen können.

„Ich finde, man sollte den Menschen helfen, aber wer hilft uns, wie werden wir in einem noch recht friedlichen Dorf vor Taten wie in Illerkirchberg geschützt? Bisher können wir noch sicher über Feld und Wiesen laufen, noch“, lautet eine der emotionaleren Anfragen auf der Plattform. Dort wird der Fall Illerkirchberg immer wieder in den Fragen der Bürger aufgenommen. Die standardisierte Antwort der Stadt dazu: „Wir können einen Vorfall wie in Illerkirchberg nie mit absoluter Sicherheit verhindern - weil es eine hundertprozentige Sicherheit in keinem Bereich unseres Lebens gibt. Darüber sollten wir uns ebenso klar werden wie darüber, dass eine pauschale (Vor-)Verurteilung aller Geflüchteter als potenzielle Gefährdung nicht der Wahrheit entspricht. Die von der Stadt untergebrachten Geflüchteten werden betreut, die städtischen Mitarbeiter kennen die Menschen, mit denen sie zu tun haben.“

Anwohner sorgen sich um möglichen Werteverlust

Darüber hinaus wollen die Bürger auf der Plattform vor allem wissen, wie genau die Unterkunft und Betreuung der Flüchtlinge vor Ort aussehen soll, etwa, wenn es um die Betreuung in den örtlichen Kitas und Schulen geht. Ein anonymer Bürger wirft die Frage auf, warum Geflüchtete nicht in dem „fast leeren“ Blautalcenter untergebracht werden könnten. Auch von einem „immensen Werteverlust“ für die direkten Anwohner für ihr Eigenheim ist die Rede. In den Raum gestellt wird auch die Frage, ob es sich bei den Geflüchteten, die dort unterkommen sollen, wirklich mehrheitlich um ukrainische Flüchtlinge handelt.

Dass es zusätzliche Unterkunftsmöglichkeiten geben muss, stehe außer Frage, denn „noch nie war in den zurückliegenden Jahrzehnten die Zahl der Menschen, die als Flüchtlinge Schutz in Ulm suchen, so hoch wie jetzt“, heißt es vonseiten der Stadt. Mehr als 2300 geflüchtete Menschen sind derzeit in Ulm untergebracht, ein Ende des „Flüchtlingsstroms“ ist nicht absehbar. „Unsere Aufgabe ist es, alle diese Menschen angemessen unterzubringen und zu versorgen. Daran gibt es nichts zu deuteln“, betont Oberbürgermeister Gunter Czisch. Die hohe Zahl Geflüchteter könnte über den Winter deutlich zunehmen, vor allem, wenn noch mehr Menschen aus der Ukraine, wo die russische Armee gezielt zivile Infrastruktur zerstört, gezwungen sind zu fliehen. Neben der rechtlichen, gäbe es auch eine moralische Pflicht zu helfen, sagt Czisch: „Unser aller Solidarität ist gefordert. Wir können diese Aufgabe nur zusammen bewältigen.“

Auch in der Stadt selbst werden neue Unterkünfte geschaffen, nachdem die Messehallen als Unterbringungsmöglichkeit für rund 100 Geflüchtete zum Ende des Jahres 2022 wegfiel: Rund 70 Personen sollen in einer alten Sporthalle unterkommen. Auch am ehemaligen Wohnmobilstellplatz zwischen Friedrichsau- und Wielandstraße entsteht derzeit ein neuer Standort für rund 80 Wohncontainer für Geflüchtete. Dort sollen vor allem Menschen untergebracht werden, die derzeit noch in der Messe oder in von der Stadt angemieteten Immobilien, bei denen die Mietverträge in den nächsten Wochen auslaufen, untergebracht sind. Rund 130 Geflüchtete sollen hier zeitnah unterkommen können.