Flucht auf der Autobahn nach Prügelei mit Freundin

Mit einem Polizeieinsatz und zwei Anzeigen endete ein Streit eines Paares. Eine 25-Jährige und ihr 21-jähriger Lebenspartner gerieten am Donnerstagmorgen derart in Streit, dass in dessen Verlauf die Frau von dem jungen Mann gewürgt wurde und dieser ihr sogar mit dem Tode drohte. Die Geschädigte konnte sich durch schlagen und treten aus einem Würgegriff befreien. Der 21-Jährige flüchte anschließend mit einem Auto vom Tatort. Durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Senden und weiteren Unterstützungskräften konnte der Mann auf der A7 gestellt und festgenommen werden.

Es stellte sich heraus, dass der 21-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Obwohl die junge Frau am Tatort zunächst sehr an einem möglichen Kontaktverbot und einem Platzverweis gegen ihren 21-jährigen Freund interessiert war, bot sie nach der Festnahme diesem an, ihn von der Polizeiwache abzuholen.

Gegen den jungen Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Beschuldigte wurde nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen.