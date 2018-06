Flixbus startet neue Routen in der Region

Ab Ulm, Ravensburg, Wangen, Lindau und Aalen gibt es neue Direktverbindungen mit dem Flixbus. Prag, Zagreb, Maribor, Luzern oder Karlsruhe sind nur einige davon.

Ulm bietet aktuell mehr als 200 Direktverbindungen an. Nach Angaben von Flixbus sind die beliebtesten Ziele München, Berlin und Stuttgart, bei den internationalen Strecken sind vor allem Wien und Budapest gefragt. Ab sofort gibt es neue Verbindungen ohne Umstiege.

Ab Ulm fährt nun über Nacht ein Bus nach Crotone in Italien (Kosten: ab 70 Euro). Neu ist auch der Direktbus nach Bukarest (ab 50 Euro). Ab 12 Euro wird die Direktfahrt nach Zürich angeboten. Günstiger geht es nach Winterthur (ab 8 Euro), Lugano (ab 18 Euro) und Luzern (ab 14 Euro). Von Ulm aus gibt es außerdem nun eine Verbindung nach Prag (25,99 Euro) und nach Zagreb (ab 30 Euro).

Auch von Lindau aus werden ab sofort zusätzliche Direktziele angefahren: so geht es von der Stadt am Bodensee aus nach Landsberg am Lech, Prag, Maribor, Ptuj in Slowenien sowie nach Kroatien. Dort hält der grüne Fernbus in den Städten Virovitica, Pitomaca, Đurđevac, Koprivnica, Varaždin und Ludbreg.

Fahrgäste, die in Ravensburg und Wangen einsteigen, können ab sofort auf direktem Weg nach Stockach am Bodensee fahren.

Zusätzliche Direktverbindungen ab Aalen sind Leipzig, Karlsruhe und Bayreuth.

Allerdings fahren die Busse nicht jeden Tag und die Preise variieren je nach Nachfrage. Und auch sonst gibt es beim Buchen von Flixbus-Verbindungen einiges zu beachten.

In Europa verbinden die Busse des Branchenführers Flixbus aktuell 1.700 Ziele in 27 Ländern sowie mit Flixtrain zwei Trassen durch Deutschland. Im Rahmen des aktuellen Netzausbaus erweitere der Anbieter sein Angebot bis Ende 2018 um 30 Prozent auf 350.000 Verbindungen pro Tag, teilte das Unternehmen mit.

Nach eigenen Angaben erweitert Flixbus das Angebot derzeit nicht nur in Deutschland, sondern schickt auch in Frankreich, Italien, Tschechien und Polen mehr Busse auf die Straßen. Im Fokus des Reiseunternehmens stünden im Sommer vor allem grenzüberschreitende Linien zu den wichtigsten Reisezielen in Europa auf dem Fahrplan: London, Rom, Amsterdam, Paris oder Kopenhagen werden demnach mit noch mehr Bussen in kürzeren Abständen angefahren.

Enge Zusammenarbeit mit Google

Sitzplatzreservierung und digitale Features in der unternehmenseigenen App seien in der Pilotphase, heißt es von Flixbus weiter. Bis Ende des Jahres sollen diese flächendeckend in Europa verfügbar sein. Auch eine enge Zusammenarbeit mit Google soll mehr Reisende animieren, mit Flixbus zu fahren.

Fernbus Haltestellen in der Region

Infogram: Die Entwicklung der Fahrgastzahlen im Fernbussegment