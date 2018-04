Fliegerbombe wird heute in Neu-Ulm entschärft

Und los geht’s: Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen müssen Tausende Neu-Ulmer ihre Haushalte verlassen. Am Dienstag wurde erneut auf einer Baustelle am Südstadtbogen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Am heutigen Freitag soll die Zehn-Zehntner-Bombe entschärft werden.

Wie schon bei der erfolgreichen Entschärfung einer ebenfalls 500 Kilogramm schweren Bombe im März wird das Gebiet im Radius von 500 Metern rund um den Fundort in der Von-Hünefeld-Straße evakuiert. Wenn das Team vom Kampfmittelräumdienst zur Bombe geht, darf sich niemand mehr in der Sperrzone aufhalten.

Mehr als 12 000 Neu-Ulmer müssen ihre Wohnungen verlassen, Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Die ganze Aktion wird voraussichtlich wieder bis in die Nachmittagsstunden dauern.

Der Zeitplan für die Evakuierung

Die Evakuierung beginnt gegen 8 Uhr. Bereits eine halbe Stunde vorher werden alle Straßen, die in den Sperrbereich hinein führen, dicht gemacht. Auch Busse fahren ab 7.30 Uhr nicht mehr durch die Zone, er verkehrt drumherum.

Die Züge der Deutschen Bahn halten ab 7.30 Uhr nicht mehr im Neu-Ulmer Bahnhof, sondern rollen gleich weiter in Richtung Ulm.

Wer in der Sperrzone wohnt, muss ab 8 Uhr sein Haus oder seine Wohnung verlassen. Helfer von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz gehen wieder von Haus zu Haus.

Notunterkunft in der Weststadtschule

Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen kann oder nicht ohnehin auswärts arbeitet, kann in der Turnhalle der Weststadtschule ausharren, teilte die Stadt mit.

Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, auf Durchsagen zu achten, das Radio einzuschalten oder die Informationen der örtlichen Medien zu verfolgen.

Es ist bereits die dritte Fliegerbombe, die binnen weniger Wochen auf der Großbaustelle gefunden wurde. Anfang März war dort zunächst eine 75 Kilo schwere US-amerikanische Bombe unschädlich gemacht worden. Da diese aber eine wesentlich geringere Sprengkraft hatte, waren die Sperrmaßnahmen dafür deutlich kleiner.

Am Mittwoch wurde auf dem Baustellengelände des Südstadbogens in der Neu-Ulmer Innenstadt erneut eine Fliegerbombe gefunden. Am kommenden Freitag wird die Bombe entschärft.