Fliegerbombe in Leipheim entschäft

Bei Arbeiten auf einem freien Feld Nähe des Kreisverkehrs in der Günzburger Straße in Leipheim (Landkreis Günzburg) ist am Mittwochvormittag eine Fliegerbombe aufgefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Erst einen Tag zuvor, am Dienstag, wurde in Neu-Ulm eine 500-Kilo-Bombe entdeckt - die dritte innerhalb weniger Wochen.

Gegen 16 Uhr gab die Polizei über Twitter Entwarnung: Der Blindgänger in Leipheim konnte entschärft werden.

Die Polizei sei gleich nach dem Auffinden in engem Kontakt mit dem Landratsamt Günzburg, der Stadt Leipheim und den Rettungs- und Hilfsdiensten gestanden, teilte die Stadt am Vormittag mit. Umfangreiche Einsatzkräfte und Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes waren vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.

400 Menschen mussten Haushalte verlassen

Das Gelände wurde abgesperrt. Im Radius von rund 300 Meter um den Fundort waren Räumungs- und Evakuierungsmaßnahmen notwendig. 400 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Das Leipheimer Hallenbad war am 13 Uhr gesperrt.

+++ Hallenbad ab 13.00 Uhr geschlossen +++Ein Bomenfund in Leipheim macht ab 13.00 Uhr eine kurzfristige Schließung unseres Hallenbads erforderlich. Sobald weitere Informationen vorliegen, geben wir diese gern weiter.— Gartenhallenbad (@gartenhallenbad) April 11, 2018

Gegen 15.30 Uhr startete der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung. 30 Minuten später gab die Polizei Entwarnung.

Am Freitag steht jedoch schon die nächste Evakuierung mit anschließender Entschärfung einer Zehn-Zentner-Bombe in Neu-Ulm an.