Flammendes Inferno und warme Erinnerungen

Es ist der 1. Dezember 1944, 9.30 Uhr. Anwohner des Bahnhofes Unterelchingen hören einen ungeheuren Knall und sehen eine gigantische Rauch- und Feuersäule gen Himmel steigen. Zwei Güterzüge, beladen mit Benzin und Kohle, sind auf der eingleisigen Strecke durch fehlerhafte Signalübermittlung frontal zusammengestoßen. 850 000 Liter hochexplosiver Treibstoff fliegen in die Luft. Neun Menschen kommen in dem flammenden Inferno um.

Die Reichsregierung untersagt Presseberichte über das Unglück. Die Familien der getöteten Eisenbahner erhalten zunächst von der Reichsbahn die Nachricht über einen Unfall. „Alle kehrten unversehrt zurück“ lautet die Botschaft, obwohl für die Rettungskräfte sofort feststand, dass aus dem glühenden Haufen keiner mehr lebend herausgekommen sein konnte. Selbst bei der Beerdigung der sterblichen Überreste erfährt niemand, wie es zu der Katastrophe kommen konnte.

Dem Verein der Freunde der Geschichte und Kultur Elchingens ist es zu verdanken, dass die Nachwelt heute in einem achtseitigen Protokoll die Wahrheit über die tragischen Hintergründe des Infernos erfährt. Spärliche Auszüge aus Standesamtsregistern und Gemeindeprotokollen, vor allem aber Berichte von Zeitzeugen wurden von den Geschichtsfreunden wie Puzzleteile gesammelt und zu einem Bild zusammengesetzt, welches die Entwicklung des Unheils bis zum tragischen Zusammenstoß aufzeigt.

Das Protokoll ist eines von vielen Dokumenten und Bildern, die bei der Sitzung des nicht eingetragenen Vereines im alten Unterelchinger Rathaus auf dem Tisch liegen. In der Sitzung geht es vor allem um eine Ausstellung zur Vergangenheit des Ortsteils Unterelchingen, die im März 2017 gezeigt werden soll. „Im Gegensatz zu den Ortsteilen Oberelchingen und Thalfingen gibt es für Unterelchingen nur relativ wenige Zeitzeugnisse“, sagt der Vorsitzende Dieter Wörner. Seit zwei Jahren werden von den Vereinsmitgliedern bei Privatpersonen Fotos und Dokumente für die Ausstellung gesammelt. Da geht es um Klassenfotos, Vereinsfeste, Jubiläen, Gebäude oder zum Beispiel um Unterelchingens ersten Kindergarten, der weder von der Kirche noch von der Gemeinde finanziert wurde.

Erinnerungen an Bratäpfel im Kindergarten

Er wurde 1940 von der Gastwirtsfamilie Zahn auf dem Gelände des heutigen Festplatzes eingerichtet. Schon damals gab es dort auch eine Säuglingsstation, die Vorläuferin der heutigen Krippe. Diese betreute Säuglinge und Kleinkinder, während die Mütter in den Munitionsfabriken in Straß und Leipheim oder auf den Feldern arbeiteten. Bis zu 90 Kinder wurden von der ersten Kindergärtnerin Gisela de Bräune und einer Kollegin betreut. „Bratäpfel dufteten auf einem Gitter am großen Ofen, der wohlige Wärme verbreitete“, erinnert sich das Vereinsmitglied Angela Wegele, als ein Foto vom Kindergarten aus dem Jahr 1971 herumgereicht wird. Sie selbst und 86 weitere Kinder sind darauf zu sehen, die von „Tante Irmgard Wiedemann und Tante Cordula“ betreut wurden. Den Nachnamen von Tante Cordula werde sie bis zur Ausstellung auch noch herausfinden, hofft Angela Wegele.

Das Zugunglück und der erste Kindergarten sind nur zwei von mehreren Themen, die an diesem Vereinsabend angesprochen wurden. 20 Mitglieder zählt der Verein, der sich 1999 aus einem Stammtisch entwickelte. Er gehört damit zu den eher kleinen Vereinen in der Elchinger Vereinsfamilie. Und doch ist die Sachkompetenz seiner Mitglieder so gefragt, dass diese jedes Jahr Einladungen des Bezirkes Schwaben zur Teilnahme an Seminaren erhalten, bei welchen historische Themen aufgearbeitet werden. Jeden ersten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr, trifft man sich zum fachlichen und gemütlichen Plausch.

Kontakt: Wer Lust hat, mit den Hobbyheimatforschern auf geschichtliche Spurensuche zu gehen, kann sich unter Telefon 07308/3941 informieren.