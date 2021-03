Firma Hensoldt: Wollen ungenutzten Impfstoff selbst verimpfen

Die Rüstungsfirma Hensoldt, die in Ulm eine große Niederlassung hat, macht Druck auf die Politik. Sie fordert Bund und Länder dazu auf, zur Beschleunigung der Corona-Impfungen auch die betriebsmedizinischen Dienste von Unternehmen zu nutzen.

Schneller sein im Kampf gegen Corona

An die Adresse der Gesundheitsbehörden von Bayern und Baden-Württemberg teilt Hensoldt mit: Diese sollten ungenutzten Impfstoff an Unternehmen – wie Hensoldt – „weitergeben“, um vorhandene Kapazitäten besser zu nutzen und so im Kampf gegen Corona schneller voranzukommen.

Hensoldt-Chef Thomas Müller dazu: „Die Impfungen könnten schneller vorangehen! Es wäre unvernünftig, das Fachwissen und die technischen Einrichtungen der betriebsmedizinischen Dienste in den Unternehmen brach liegen zu lassen. Hensoldt unterstützt die Bekämpfung der Pandemie mit allen verfügbaren Mitteln und ist bereit, morgen mit Impfungen zu beginnen!“

Schutzschilde dem BWK und der Uniklinik gespendet

Bereits jetzt stelle das Unternehmen den Betriebsarzt seines Ulmer Standorts, Dr. Lorenz Raming, für die Arbeit im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) frei. Dr. Raming arbeite zusätzlich zu seinen Aufgaben bei Hensoldt eineinhalb Tage pro Woche im Ulmer ZIZ.

Doch das ist noch nicht alles: Hensoldt (Hauptsitz in Taufkirchen bei München) habe zudem „Spezialfähigkeiten“ seiner Produktion zur Verfügung gestellt, um Schutzschilde herzustellen, die dem Bundeswehrkrankenhaus und der Universitätsklinik Ulm gespendet und für den Schutz von Mitarbeitern in gefährdeten Bereichen verwendet wurden. Außerdem habe das Unternehmen spezielle Ultratiefkühlgeräte angeschafft, die für die sachgerechte Lagerung von Impfstoff geeignet sind.