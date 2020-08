Finales Programm auf der Wilhelmsburg wird verschoben

Am Wochenende meint es das Wetter nicht gut mit Ulm: das Bühnen- und Outdoorprogramm von "Stürmt die Burg" wird aus diesem Anlass von diesem Wochenende, 28. bis 30. August, auf nächstes Wochenende , 4. bis 6. September, verschoben.

Alle Indoorveranstaltungen können an diesem Wochenende regulär stattfinden. Hierzu gehören die Werkstattöffnung der UTOPIA TOOLBOX, das Theaterprojekt OVERLOAD und die Fotoausstellung "Erfinder". Auch die Burgbar No. XII hat in reduziertem Umfang am Freitag und Samstag von 18-21 Uhr geöffnet, der kostenfreie Shuttlebus fährt ebenfalls von 18-21.15 Uhr.

Nach derzeitigem Stand findet das Konzert "Joo Kraus meets Fola Dada" am Sonntagabend um 20 Uhr regulär statt. Der Kartenvorverkauf ist weiterhin über Reservix möglich, Kurzentschlossene können Eintrittskarten ab 19 Uhr an der Abendkasse erwerben. Die Burgbar No. XII öffnet ebenfalls um 19 Uhr für die Konzertbesucher. Zusätzlich ist am Sonntagabend von 18 bis 23.30 Uhr ein kostenfreier Shuttlebus - von der Neuen Mitte und Haltestelle Frauenstraße auf die Burg und wieder zurück in die Innenstadt - eingerichtet.