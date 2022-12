Fiebersaft bleibt für längere Zeit Mangelware

Fiebersaft und Hustensaft sind vergriffen, immer häufiger können auch andere Medikamente nicht geliefert werden. Inzwischen ist der Ulmer Pharmakonzern Teva der einzige deutsche Hersteller, der Fiebersäfte mit Paracetamol herstellt. Vor zwölf Jahren gab es in Deutschland noch elf Firmen. Das Preissystem in Deutschland, steigende Produktions- und Einkaufskosten, dagegen stagnierende Festpreise, Probleme bei den Lieferketten, Personalengpässe sowie lange Vorlaufzeiten tragen zu den Engpässen bei, wie Andreas Burkhardt, General Manager von Teva in Deutschland, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt.

Andreas Burkhardt, General Manager von Teva in Deutschland. (Foto: Alexander Kaya)

„Hinter den anhaltenden Lieferschwierigkeiten einzelner Medikamente stehen grundsätzliche Probleme, die nicht nur Teva, sondern die gesamte Branche betreffen“, umreißt der Manager. Verschiedene Aspekte spielen dabei eine Rolle: „Beim Paracetamol-Saft machen uns das Preissystem in Deutschland und die Marktverengung durch Marktaustritte anderer Hersteller in Verbindung mit einer stark gestiegenen Nachfrage besonders zu schaffen. Die grundsätzliche Lieferkettenproblematik und die Abhängigkeit von Asien kommen erschwerend hinzu.“

In Deutschland arbeiten für Teva rund 2900 Mitarbeitende an den Standorten Ulm und Blaubeuren/Weiler. Teva stellt mehr als 3500 verschiedene Produkte in über 60 Ländern zur Verfügung, weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 40.000 Mitarbeitende. Als börsennotiertes Unternehmen veröffentlicht Teva keine lokalen Umsatzzahlen.

Konsequenzen der Preispolitik

Burkhardt nennt Details zur Krise: „Die Engpässe beim Paracetamol-Fiebersaft sind konkrete Folgen der aktuellen Preispolitik in Deutschland. Dieses grundsätzliche Problem ist seit Jahren Teil unserer politischen Agenda.“ Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie bestätigt dies: „Im August und September 2022 verzeichnete die pharmazeutische Industrie die höchsten Anstiege der gewerblichen Erzeugerpreise gegenüber einem Vorjahresmonat (45,8 Prozent) seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949.“

Während die Produktions- und Einkaufskosten nach Angaben des Teva-Managers immer weiter steigen, stagnieren die Festpreise, die die Krankenkassen den Herstellern für Medikamente zahlen, seit Jahren. Die Folge für das Ulmer Unternehmen: „Als Generika-Produzent ist Teva von den aktuell steigenden Preisen daher besonders stark betroffen, denn wir können hohe Fixkosten und die Inflation nicht ausgleichen. Zusätzlich lassen langfristige Rabattverträge mit den Krankenkassen in einigen Fällen keine Preisanpassungen zu.“ Allein im Jahr 2021 sparten nach Angaben des Branchenverbandes die gesetzlichen Krankenkassen über fünf Milliarden Euro durch Rabattverträge ein.

Paracetamol-Fiebersaft fährt Verluste ein

Die Herstellung einzelner Medikamente, wie dem Paracetamol-Fiebersaft, sei für Teva schon jetzt ein Verlustgeschäft. Immer mehr Produzenten ziehen sich aus dem Markt zurück. Mit fatalen Folgen, die Burkhardt benennt: „Die Versorgung für den gesamten Markt muss Teva nahezu alleine stemmen. Der Marktanteil von Ratiopharm Paracetamol Saft beträgt rund 90 Prozent.

Bei einer solchen Marktkonzentration können kleine Störungen in der Wertschöpfungskette sehr schnell Engpässe nach sich ziehen.“ Doch es gebe Hoffnung: „Beim Paracetamol-Fiebersaft schaffen wir es mehr und mehr, den Ausfall des Wettbewerbers zu kompensieren, auch wenn wir die außergewöhnlich hohe Nachfrage nicht vollumfänglich bedienen können“, teilt Teva mit.

In Zeiten der Pandemie litten weniger Menschen an Erkältungskrankheiten, also wurden weniger Medikamente benötigt, wie Burkhardt beschreibt: „In den vergangenen zwei Jahren gab es massive und unübliche Schwankungen bei der Nachfrage einiger Präparate.“ Auf Grund der Verfallsdaten der Produkte könne die Pharmaindustrie in Zeiten sehr geringer Nachfrage nur bedingt auf Vorrat produzieren und müsse die Produktion herunterfahren.

Die Folge für Teva: „Als die Nachfrage dann plötzlich rasant angestiegen ist, war es kaum möglich die Produktion auf die Schnelle wieder hochzufahren.“ Vom Einkauf der Rohstoffe bis zum fertigen Arzneimittel dauere es im Schnitt sechs bis neun Monate. Burkhardt berichtet: „Unsere Produktion läuft auf Hochtouren, unter Auslastung aller verfügbaren Kapazitäten. Diese können wir jedoch nicht beliebig steigern, da vor allem die personellen Ressourcen begrenzt sind.“

Lieferverzögerungen und globale Lieferketten-Problematiken

Denn nicht nur die Prozesse in Ulm bremsen die Produktion, wie der Manager sagt, Lieferverzögerungen und globale Lieferketten-Problematiken kämen erschwerend hinzu. Im Detail: „Nicht nur bei unseren Wirkstoffherstellern, sondern auch bei Materialien wie Filtern oder Reinigungsmitteln gibt es aktuell immer wieder Beschaffungsprobleme. Der anhaltende Fachkräftemangel sowie krankheitsbedingte Personalausfälle erschweren auch unsere Situation erheblich.“ Mit diesen Problemen steht Teva nicht alleine da: „Unsere Mitbewerber haben ebenfalls mit diesen Herausforderungen zu kämpfen. Kommt es dort zu Engpässen und in der Folge zu einer erhöhten Nachfrage unserer Produkte, sind kurzfristige Produktionssteigerungen nicht umsetzbar.“

Für Burkhardt steht fest: „Wir wollen lieferfähig bleiben, denn die Versorgung unserer Patienten steht für uns an erster Stelle.“ Nun aber sei die Bundesregierung gefragt: „Um die Versorgung weiterhin bedarfsgerecht erfüllen zu können, braucht es zielgerichtete Anpassungen auf politischer Ebene.“ Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte in der vergangenen Woche weitere schnelle Unterstützung wegen der akuten Engpässe in der Kindermedizin zugesichert. Geplant seien Regelungen, um mehr Pflegekräfte in Kliniken zu finanzieren und Mehrarbeit überlasteter Praxen besser zu honorieren.

Lauterbach schloss nicht aus, dass in einem nächsten Schritt notfalls planbare Eingriffe für Erwachsene verschoben werden könnten. Kommen sollen auch Maßnahmen gegen Lieferengpässe bei manchen Medikamenten. Ein Vorstoß, den Teva-Manager Burkhardt begrüßt: „Als Mitglied des Verbands pro Generika, dem Verband der Generika- und Biosimilar-Unternehmen in Deutschland, appellieren wir seit einigen Jahren dafür, die Rahmenbedingungen für Generika anzupassen um die Versorgung sicherstellen zu können.“