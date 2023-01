Feuerwerkskörper sorgen in und um Ulm für Brände

Mehrere hat die Polizei für die Silvesternacht in und um Ulm verzeichnet. Dennoch sei die Nacht vergleichsweise ruhig verlaufen. Größeren Schaden hat ein Brand in Neu-Ulm verursacht.

Feuerwerkskörper stehen im Verdacht, das Flachdach eines Hauses in Neu-Ulm entzündet zu haben. Gegen sechs Uhr morgens bemerkte der Fahrer eines Lastzuges den Brand auf dem zweistöckigen Gebäude, das zu den Milchwerken Schwaben gehört, und alarmierte die Feuerwehr. Mehrere Dutzend Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die brennende Dachisolierung abzulöschen. Bewohner kamen nicht zu Schaden. Im Verdacht steht ein 49-jähriger Mann, der in der Silvesternacht auf dem Dach Feuerwerk entzünden wollte. Der Schaden wird auf rund 50.0000 bis 70.000 Euro geschätzt.

Feuerwerkskörper haben wohl das Flachdach eines Hauses in Neu-Ulm entzündet. (Foto: Thomas Heckmann)

Auch in Ulm hatte die Feuerwehr zu tun. Gerade noch rechtzeitig konnte etwa ein Brand einer Mülltonne gelöscht werden. Das Feuer wäre beinahe auf ein Wohnhaus in der Ziegelgasse in der Ulmer Weststadt übergegriffen. Die Holzterrasse hatte bereits angefangen, zu brennen.

Ein Bewohner des Gebäudes hatte Rauchgeruch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Ein Verursacher ist nicht bekannt.

Verletzungen zugezogen

Feuerwerkskörper waren darüber hinaus auch die Ursache, weshalb sich zwei Frauen in der Silvesternacht Verletzungen zugezogen hatten und im Bundeswehrkrankenhaus versorgt werden mussten.

Neben Bränden und Verletzungen meldete die Polizei zudem einzelne Schlägereien und Auseinandersetzungen. Diese Einsätze zogen sich bis in den Neujahrsmorgen hinein. Gegen 7 Uhr etwa wurde die Polizei Ulm in eine Gaststätte in der Schillerstraße gerufen, da sich dort zwei Personen schlagen würden. In der Gaststätte wurden mehrere sehr aggressive Personen angetroffen, die sich alle sehr unkooperativ verhielten.

In Gewahrsam genommen

Ein 32-Jähriger warf im weiteren Verlauf mit leeren Flaschen gegen die eingesetzten Polizeibeamte und beleidigte diese mehrfach. Da sich der alkoholisierte Mann nicht mehr beruhigen ließ, musste er laut Polizei in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er heftigen Widerstand, indem er gegen die Beamten mit den Fäusten schlug und mit den Beinen trat. Zwei Polizeibeamte wurden hierdurch leicht verletzt.

Warum der Mann so aggressiv war ist nicht bekannt, da er jede Kooperation verweigerte. Er wird aus dem Polizeigewahrsam erst wieder entlassen, wenn er nüchtern ist. Der Mann sieht nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung entgegen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte sucht Zeugen des Vorfalls.