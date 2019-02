Feuerwehreinsatz wegen Spülmaschine – Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Ein technischer Defekt an einer Spülmaschine hat am Montag in Ulm zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Ein Rauchmelder verhinderte Schlimmeres.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hörte ein Bewohner gegen 17.45 Uhr ein Bewohner in der Wasserburger Straße in Wiblingen einen Rauchmelder, der bei seinem Nachbarn ausgelöst wurde. Da dort niemand daheim war, verständigte der Zeuge einen Angehörigen seines Nachbarn. Der kam und löschte die qualmende Spülmaschine mit einem Feuerlöscher.

Die Feuerwehr brachte das Gerät nach draußen und beseitigte die Gefahr vollends. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf wenige Hundert Euro. Das Gebäude blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich war ein Rettungswagen im Einsatz.