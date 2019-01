Feuerwehreinsatz in Wiblingen: Frau vergisst brennenden Adventskranz

Weil eine Frau ihren brennenden Adventskranz vergessen hatte, ist am Montag in Ulm-Wiblingen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei niemand verletzt.

Demnach ging die 33-Jährige ins Bett. Die brennenden Kerzen hatte sie aber vergessen. So kokelte der Kranz an und rauchte stark. Gegen 2.30 Uhr wachte ein Mitbewohner in dem Haus in der Hauptstraße auf. Der Mann löschte den Kranz mit Wasser. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und den Flur. Verletzt wurde niemand.