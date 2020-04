Feuerwehreinsatz in Ulm: Jugendliche zündeln und flüchten

Eine brennende Grünfläche hat die Feuerwehr am Donnerstag in Ulm löschen müssen. Die Polizei geht davon aus, dass zwei Jugendliche dort zündelten und so das Feuer entstand.

Demnach rückte die Feuerwehr gegen 17 Uhr zum Fort Friedrichsau aus. Dort brannte ein begrüntes Dach.

Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie zwei Jugendliche über eine Mauer auf das Dach kletterten. Dort hatten sie wohl gezündelt.

Der Versuch das Feuer auszumachen misslang und die unbekannten Zündler flüchteten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

Von den zwei Unbekannten fehlt jede Spur, so die Polizei. Sie sollen etwa zwischen zwölf und 16 Jahre alt gewesen sein.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.