Feuerwehreinsatz am Ulmer Hauptbahnhof - Frau klettert auf 50 Meter hohen Kran

Weil eine Frau auf einen Kran am Ulmer Hauptbahnhof geklettert ist, hat es am Freitagvormittag einen größeren Einsatz der Rettungskräfte rund um den Busbahnhof sowie die Friedrich-Ebert-Straße gegeben. Dieser Bereich wurde abgesperrt, Busse und Straßenbahnen nach Angaben der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) umgeleitet.

Nach Angaben der Polizei ist die Frau mittlerweile in Sicherheit. „Die Kollegen sind bei ihr“, so ein Polizeisprecher gegen 10 Uhr im Gespräch mit Schwäbische.de. Gegen 10.30 Uhr wurde die Frau dann in Zusammenarbeit mit der Höhenrettung vom Kran abgeseilt und in ein Krankenhaus zur Untersuchung eingeliefert.

Die Hintergründe sind noch immer unklar. Warum die Frau bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf den Baukran gestiegen ist, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Die Frau wurde von dem Kran am Ulmer Hauptbahnhof abgeseilt. (Foto: Merk)

Laut Polizei wurde der Vorfall gegen kurz nach 7 Uhr gemeldet. Die Frau kletterte auf den Ausleger des Krans in gut 50 Meter Höhe.

Bereich um Kran weiträumig abgesperrt

Der Bereich rund um den Kran wurde gegen 8 Uhr weiträumig von der Polizei abgesperrt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren bis zirka 11 Uhr vor Ort.

Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie die Höhenrettung eilten zum Einsatzort. Kräfte des SEK kletterten zur Frau nach oben. Ein zuvor aufgebautes Sprungkissen wurde wieder abgebaut.

Zuvor wurde ein Mann von der Polizei niedergerungen und weggefahren. Dieser stand nach Augenzeugenberichten auf den Straßenbahngleisen. Es soll sich dabei um einen Gaffer handelt haben.

Gerüchten, wonach sich noch eine weitere Person sich auf dem Kran befunden haben soll, widerspricht ein Sprecher der Ulmer Polizei auf Nachfrage: „Dazu ist uns nichts bekannt. Ich weiß nur von der Frau und unseren Kollegen.“

SWU informiert an Anzeigetafeln über Nahverkehr

Busse und Straßenbahnen der SWU konnten den Abschnitt zwischen Ehinger Tor und Theater nicht befahren werden. Davon betroffen waren nach Angaben der Stadtwerke die beiden Straßenbahnlinien und die Busse der Linien 5, 6, 7, 10, 11 und 12.

Fahrgäste wurden unter anderem über die Anzeigetafeln an den Haltestellen und über „SWU Echtzeitauskunft“ im Internet über die Umleitungen informiert. Auf den SWU-Linien kam es zu teilweise erheblichen Verspätungen und Fahrtausfällen.