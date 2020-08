Feuerwehr Ulm löscht Brand in einem Dachgeschoss

Einsatz- und Rettungskräfte rückten am Dienstag zu einem Brand in Böfingen aus. Gegen 13.45 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer in einem Reihenhaus im Thüringenweg. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand im Dachgeschoss schnell unter Kontrolle und löschten das Feuer. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude verlassen.

Verletzte gab es keine. Ein technischer Defekt an einem alten Fernseher dürfte für das Feuer verantwortlich gewesen sein. Die Nachbargebäude wurden in Teilen verraucht. Die Feuerwehr lüftete die Gebäude. Den Schaden an dem Gebäude schätzt die Polizei auf etwa 60 000 Euro.