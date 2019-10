Feuerwehr räumt überbelegtes Wohnhaus nach Kellerbrand

Nicht mehr bewohnbar ist ein Haus am frühen Morgen in der Ulmer Innenstadt geworden. Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Walfischgasse wurden nach vorläufigen Informationen aber keine Menschen verletzt.

Um 5.25 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Brand ein, Feuerwehrkräfte rückten aus. Vor Ort hätten diese dann mehr Menschen in dem Haus angetroffen, als dort gemeldet gewesen seien, sagte ein Polizeisprecher Schwäbische.de.

Stadt verteilt Bewohner

Von 17 bis 19 Personen berichteten Einsatzkräfte vor Ort. Diese Zahl konnten am Morgen weder die Stadt Ulm noch die Polizei bestätigen. Derzeit ist das Ordnungsamt der Stadt Ulm nämlich noch damit beschäftigt, die nun wohnsitzlosen Menschen in anderen Gebäuden in der Stadt unterzubringen.

Die Bewohner halten sich derzeit in einem bereitgestellten Bus auf. „Es sieht so aus, als würden wir für alle etwas finden“, sagte ein Mitarbeiter des Ordnungsamts.

Noch keine Angaben zur Ursache

Zur Ursache des Feuers oder der Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen stünden erst am Anfang und man müsse warten, bis der Brandort von den Ermittlern betreten werden kann.