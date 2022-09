Feuer nach chemischer Reaktion in Gießerei - Einsatz dauert an

Etwa 170 Einsatzkräfte sind am Mittwoch zu einem Brand in einer Metallgießerei in Nersingen im Landkreis Neu-Ulm ausgerückt. In einem Chemielager im Industriegebiet des Teilorts Straß war ein Feuer ausgebrochen, Ursache war wohl eine chemische Reaktion. Die Feuerwehr war den ganzen Tag über damit beschäftigt, den Brand in Zaum zu halten. Und auch am Donnerstagmorgen was der Einsatz noch nicht vollständig beendet.

Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei nicht. Dennoch muss das Feuer erst komplett gelöscht werden, damit die Polizei ihre Ermittlungen zu genauen Ursache des Brands aufnehmen kann. Fünf Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung, zwei von ihnen kamen in eine Klinik. Am Vormittag konnte beide Personen das Krankenhaus wieder verlassen.

Beim Gespräch über den Großeinsatz der Nersinger Feuerwehr merkt man dem Einsatzleiter Steffen Hofmann ein bisschen die Müdigkeit an, denn in der Nacht hatte er nur drei Stunden Schlaf. Kurz nach 14 Uhr begann der Gefahrguteinsatz am Mittwoch. Natriumhaltige Chemikalien reagierten heftig, auch nachdem der Brand gelöscht war, entwickelten die Chemikalien weiter Wärme, die Rauchwolken waren weithin sichtbar.

Schwierig bereitete der Feuerwehr, dass nicht konventionell mit Wasser gelöscht werden konnte, sondern nur mit Löschpulver und um die Chemikalien abkühlen zu können, trockener Sand verwendet werden musste. (Foto: Thomas Heckmann)

Schwierig war, dass nicht konventionell mit Wasser gelöscht werden konnte, sondern nur mit Löschpulver und um die Chemikalien abkühlen zu können, trockener Sand verwendet werden musste. Nicht betroffene Chemikalien wurden unter Atemschutz in Sicherheit gebracht.

Am späten Mittwochabend waren die Chemikalien so weit abgekühlt, von den 85 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten nur noch eine Brandwache mit einem Fahrzeug vor Ort bleiben musste. Bis fünf Uhr morgens blieb die Temperatur der Chemikalien gleich und die Gefahr eines erneuten Aufflammens war gebannt. Der Einsatzleiter fasst die Größe des Einsatzes in einem Satz zusammen und nahm Bezug auf die Feuerwehrfahrzeuge:

Wir haben fast alles ausgepackt.

Der große Personal- und Materialaufwand führte dazu, dass Material verbraucht und teilweise auch zerstört wurde. Deshalb ging Hofmann nach dem Einsatz nicht ins Bett, sondern setzte sich an seinen Laptop, um sofort Ersatz zu bestellen. Nicht nur die Einweg-Schutzanzüge müssen neu beschafft werden, zwei Feuerwehrkameraden haben sich durch Chemikalienkontakt ihre Einsatzstiefel zerstört.

Doch Hofmann, der auch Kommandant im Nersinger Teilort Straß ist, war nicht der Einzige, der die Nacht zum Tage gemacht hat. Auch der Atemschutzwart der Straßer Feuerwehr war im Gerätehaus aktiv. In der dortigen Atemschutzwerkstatt werden die Atemschutzgeräte und die Atemluftflaschen für Nersingen, Bibertal und die Teilorte gewartet. Bei dem Großeinsatz war fast alles Material benutzt worden. Damit die Feuerwehren wieder einsatzfähig sind, hat er bis vier Uhr morgens Atemluftflaschen gefüllt, Atemschutzmasken gereinigt und auf Dichtigkeit geprüft.

Zusammenarbeit mit Firma hilft der Feuerwehr

Hilfreich beim Einsatz war die jahrelange Zusammenarbeit mit der Firma, die von dem Chemikalienbrand getroffen wurde. Etwa alle zwei Jahre begehen Feuerwehrleute und Sicherheitsbeauftragte der Firma die Gebäude, schauen sich vor allem das Gefahrstofflager an. Hofmann hat sich so auch in dem betroffenen Lagerraum relativ gut ausgekannt und konnte so die Einsatztaktik darauf abstimmen.

Neben der Erkundung im Lager musste auch die Umgebung im Auge behalten werden, eine Drohne der Feuerwehr überflog die Einsatzstelle und die Umgebung und lieferte Hinweise, wie der Rauch abzieht. Mit einem Gefahrstoff-Meßwagen nahm der Feuerwehr in der Umgebung Luftmessungen vor, um sichergehen zu können, dass für die Anwohner keine Gefahr besteht.

Nachdem die Einsatzstelle betreten kann, versucht die Kriminalpolizei Neu-Ulm durch Untersuchungen vor Ort, aber auch durch Befragungen der Mitarbeiter die Ursache für den Brand zu finden. Eine Schadenhöhe steht noch nicht fest, liegt aber nach Schätzungen der Feuerwehr nicht unter 50 000 Euro.