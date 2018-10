Feuer in Schule: Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

In einer Schule in Ulm hat am Dienstagmorgen ein Papierhandtuchspender gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Gegen 8.45 Uhr entdeckte nach Angaben der Polizei eine Lehrerin den Brand in einem Klassenzimmer. In dem Raum fand zu dieser Zeit kein Unterricht statt. Personen waren laut Polizeimitteilung nicht im Zimmer.

Ein Hausmitarbeiter bekämpfte den Brand erfolgreich mit einem Feuerlöscher, bis die Feuerwehr eintraf. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Brandlegung befanden sich knapp 200 Personen in dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.