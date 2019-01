Feuer in Döner-Imbiss

In einen Dönerimbiss in der Glacisstraße in Neu-Ulm kam es am gestrigen Sonntag gegen 17.30 Uhr zu einem Brand.

In einen Dönerimbiss in der Glacisstraße kam es am gestrigen Sonntag gegen 17.30 Uhr zu einem Brand. Wie vor Ort festgestellt werden konnte fing das Fett in einer Fritteuse zu brennen an. Dieser Brand konnte zunächst auch durch einen 28-jährigen Angestellten mit einer Löschdecke abgelöscht werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Fritteuse jedoch erneut in Flammen. Der Brand konnte daraufhin durch die Feuerwehr Neu-Ulm in kurzer Zeit gelöscht werden. Es entstand keinerlei Personen- oder Gebäudeschaden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einem technischen Defekt an der Fritteuse auszugehen, sodass diese überhitzte. Es entstand lediglich an dem Gerät ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.