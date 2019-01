Aus unbekannter Ursache entstand am Dienstagmorgen in Ulm ein Feuer.

Gegen 4.15 Uhr rückte die Feuerwehr in die Öschwende aus. Dort waren unter einem Carport Flammen. Das Feuer war schnell gelöscht, schädigte aber dennoch ein Wohnmobil und einen Roller. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 1.500 Euro. Die Polizei in Dornstadt (Tel. 07348/96790) hat die Ermittlungen aufgenommen.