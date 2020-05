Festmahl vom Profi zur Jubiläumsfeier

Von Hektik keine Spur. In aller Ruhe reibt Alexander Junker, stellvertretender Küchenchef im Ulmer Maritim-Hotel, die Süßkartoffeln für die Rösti-Taler. Unterstützt wird er von Ronja Kemmer, Präsidentin des DRK-Kreisverbands Ulm. Gemeinsam bereiten sie das Festmahl zu für die Bewohner des Übernachtungsheims. Seit genau 25 Jahren kochen Ehrenamtliche von montags bis freitags täglich ein Menü für Wohnungslose und andere Bedürftige von außerhalb, die derzeit allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht bewirtet werden können.

Auch das Jubiläum wurde nun intern gefeiert. Allerdings schaute Edith Bode, die Gründerin der Einrichtung, am Jubiläumstag kurz vorbei in der Küche. Sie erinnert sich noch genau an das erste Menü, das sie damals noch unter sehr beengten Verhältnissen gezaubert hat: „Wir hatten Chinakohl und Frühstücksfleisch aus der Dose, das der Bundeswehrstandort gespendet hatte. Hertie hatte Fruchtjoghurt beigesteuert für den Nachtisch.“ Vier Wochen lang, so hatte sie geplant, sollte täglich aus gespendeten Lebensmitteln ein warmes Essen zubereitet werden. „Das war immer sehr aufregend“, erzählt die 92-Jährige. Morgens war sie mit ihren R4 unterwegs, um die Spenden einzusammeln für die abendlichen Mahlzeiten. Heute landet im Kochtopf, was übrigbleibt oder in großen Mengen vorhanden ist im Tafelladen, der aus der Ulmer Tafel entstand, als die Spenden den täglichen Bedarf in der Küche überstiegen.

Das Angebot kam so gut an, dass nach vier Wochen nicht ans Aufhören zu denken war. Auf eine Zeitungsanzeige, in der ehrenamtliche Köchinnen und Köche gesucht wurden, meldeten sich zahlreiche Interessierte. „Die meisten blieben viele, viele Jahre“, sagt Karin Ambacher, Leiterin des Übernachtungsheims. Das habe sich bis heute nicht geändert, die Fluktuation sei gering. Denn es mache Freude, für die Wohnungslosen zu kochen. „Das ist ein besonderes Erlebnis“, bestätigt Alexander Junker. Seit der Corona-Krise und der damit verbundenen Restaurant-Schließung sei er unterbeschäftigt und stehe bereits zum zweiten Mal in der Küche im Übernachtungsheim. Und es werde nicht das letzte Mal sein, betont der Profi. Rumpsteak mit Bärlauchbutter, dazu Süßkartoffel-Rösti und Spargel-Radieschen-Ragout servierte er zum Jubiläums-Festmahl. Als Nachtisch reicht er Mousse au chocolat und Erdbeeren mit Minze. Darauf freue er sich ganz besonders, sagt ein Übernachtungsgast.

Süßes komme seit jeher gut an, weiß Edith Bode. „Pfannkuchen und Apfelmus gehörten immer zu den Favoriten.“ Die Hausbewohner genießen das besondere Menü, das bodenständig und zugleich raffiniert ist. Begehrt seien vor allem Hausmannskost und Fleisch, sagt Karin Ambacher. Weil Letzteres nicht im Tafelladen zu bekommen ist, müsse es dazugekauft werden.