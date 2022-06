Festliches Jubiläumskonzert und Gastspiel über Pädophilie

Seit 2012 lädt das Internationale Donaufest Ulm/Neu-Ulm bis zu 20 junge Musiker und Musikerinnen, die zuvor von ihren Universitäten in den zehn Donauanrainerstaaten nominiert wurden, zur Teilnahme am Donauinstrumentalwettbewerb ein. Im Auftrag des Donaubüros vergibt eine dreiköpfige, internationale Jury drei Preise, die mit 3000, 2000 und 1000 Euro dotiert sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens und der fünften Preisverleihung steht ein festliches Jubiläumskonzert des Internationalen Donaufestes 2022 in Kooperation mit dem Theater Ulm und dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm auf dem Festprogramm. Aus diesem Anlass gibt es für die bisherigen Preisträger und Preisträgerinnen ein Wiedersehen in Ulm und Neu-Ulm. Sie alle präsentieren sich solistisch mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Generalmusikdirektor Felix Bender. Auf dem Programm stehen Werke von Edvard Grieg, Johan Baptist Neruda, Niccoló Paganini, Louis Spohr und Dmitri Shostakovich. Vorgestellt werden aus Anlass dieses Konzertes auch die Gewinner des Cello-Wettbewerbes am Vortag.

Zum Themenschwerpunkt „Moldau“ wird sich das Theater Ulm ebenfalls einbringen. Die Republik Moldau gibt es erst seit 1991. Im Süden liegt sie nur zwei Kilometer entfernt vom Schwarzen Meer, grenzt an Rumänien und die Ukraine. Das Land ist nach wie vor stark von der Landwirtschaft, besonders vom Obst- und Weinbau, geprägt. Entsprechend niedrig ist das Pro-Kopf-Einkommen – und hoch der Zwang, im Ausland Arbeit zu suchen. Seit dem Angriffskrieg Russlands hat sich die Lage entsprechend verhärtet, heißt es weiter. Den damit verbundenen Herausforderungen und der nicht selten zwielichtigen Rolle, die dabei auch deutschen Arbeitgebern zukommt, widmet sich die Veranstaltungsreihe.

Im Podium des Theaters Ulm wird das Gastspiel „Kinderkörper“ (Corp de Copil) des Centrul de Arte Coliseum aus Chisinau an zwei Abenden in rumänischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Es behandelt die Themen Pädophilie sowie sexueller Missbrauch von Minderjährigen im Online- und Offline-Bereich im Stil des Dokumentartheaters. Es basiert auf authentischem Material, Interviews mit Ermittlern, Anklägern, Rechtsanwälten, Psychologen, Lehrern, Eltern, Menschenhändlern, Opfern und Tätern. Laut einer Unicef-Studie seien zehn Prozent der Kinder in Moldawien sexuellem Missbrauch ausgesetzt.

Die Vorstellungen finden am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Juli, jeweils um 19.30 Uhr statt. Im Anschluss an die Vorstellungen finden Gespräche mit dem Publikum statt. Am Montag, 4. Juli, erwartet das Publikum um 19.30 Uhr im Oberen Foyer die szenische Lesung des Stückes „Zwischen den Fronten“ (Tarazboi) von Mariana Starciuc über den andauernden Konflikt zwischen der Republik Moldau und Transnistrien durch das Schauspiel-Ensemble des Theaters Ulm. Zuvor gibt es eine Einführung in das Stück und Anmerkungen zum zeitgenössischen Theater in Moldau von der Theaterkritikerin Dorina Khalil-Butucioc