Ferrari kracht auf der A8 in die Leitplanke

Eine vom Regen nasse Fahrbahn sowie eine nicht angepasste Geschwindigkeit – diese Kombination führte in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8. Ein 53-jähriger Mann befuhr die A8 in Richtung München. Gegen 3.40 Uhr verlor der Mann auf der nassen Fahrbahn auf Höhe Dornstadt die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug und schleuderte nach links gegen die Mittelleitplanke.

Der Ferrari wurde abgewiesen und schleuderte quer über die Fahrbahn nach rechts und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Schlussendlich kam der Sportwagen schwer beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 53-jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in eine naheliegende Klinik eingeliefert werden.

Hoher Schaden

Der Schaden am Sportwagen und an den Schutzplanken summiert sich auf gut 250 000 Euro. Durch umherliegende Trümmerteile des Ferraris ereignete sich in der Folge noch ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann musste aufgrund dieser Trümmer seinen Pkw stark abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Pkw-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Alle fünf Insassen im Auto des 22-jährigen Mannes zogen sich leichtere Verletzungen zu. Der Sachschaden bei diesem Folgeunfall summiert sich auf gut 15 000 Euro.

Die A 8 musste in Fahrtrichtung Süden zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge bis 7.55 Uhr gesperrt werden.