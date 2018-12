Fenster aufgehebelt

Ein Unbekannter drang am Donnerstag in ein Haus in Altheim ein.

Zwischen 7.30 und 19.15 gelangte ein Unbekannter auf ein Grundstück in der Straße Egelsee. An dem Haus hebelte er ein Fenster auf. Durch dies gelangte er ins Innere. Auf der Suche nach Beute durchwühlte der Dieb mehrere Zimmer. Er fand Schmuck. Den machte er zu seiner Beute. Der Einbrecher flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Riedlinger Polizei (07371/9380)hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.