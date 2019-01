Felix Higl kommt zu den Spatzen

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat auf den Abgang von Adrian Beck reagiert und sich mit Felix Higl vom Bahlinger SC verstärkt. Higl unterschrieb beim Regionalligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 und wird die Mannschaft von Holger Bachthaler ab sofort verstärken. In der laufenden Saison bestritt der 22-jährige Mittelfeldspieler alle 18 Partien für den Bahlinger SC in der Oberliga Baden -ürttemberg, erzielte vier Tore und bereitete drei weitere vor. Higl spielte in der Jugend für den SC Freiburg, die TSG Hoffenheim, den Freiburger FC und den 1. FC Heidenheim, bevor er sich zur Saison 2016/17 dem Bahlinger SC anschloss. „Ich freue mich, dass sich Felix jetzt so kurzfristig für uns entschieden hat“, sagt Trainer Bachthaler. „Wir sehen in ihm großes fußballerisches Potenzial.“ Möglicherweise zeigt Higl dies bereits im Testspiel gegen den SC Pfullendorf, das nun am Samstag, 2. Februar, 13 Uhr, ausgetragen wird.