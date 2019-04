Fehler beim Abbiegen: Verletzter und 15.000 Euro Schaden nach Unfall

Ein Verletzter und 16.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Dienstag in Ulm.

Ein 45-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben kurz vor 15 Uhr in der Olgastraße in Richtung Willy-Brandt-Platz. Er wollte nach links in die Keplerstraße abbiegen. Hier missachtete der Mann den Vorrang eines Mercedes, der ihm entgegen kam.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 20-jährige Fahrer des Mercedes erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die drei Mitfahrer sowie der Skoda-Fahrer blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 16.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefonnummer 07392/96300) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.