Fast wöchentlich ein Tram-Unfall: Sind auswärtige Autofahrer schuld?

Böse (Ulmer) Zungen behaupten ja: Biberacher können nicht Auto fahren. Meldungen über Unfälle zwischen Autos und Straßenbahnen in Ulm werfen jedoch auf die Ulmer selbst kein allzu gutes Licht im Hinblick auf ihre Fahrkünste.

Unlängst erst rummste es wieder auf dem Oberen Eselsberg. Eine 55-Jährige entschied sich für ein Wendemanöver – auf der Spur der Straßenbahn. 30 000 Euro der Sachschaden.

Der Unfall reiht sich ein in eine lange Liste von Kollisionen zwischen Trams und Autos in Ulm. Ein ständig wiederkehrender Konflikt, der in ziemlicher Regelmäßigkeit ausgefochten wird.

Schuldfrage in der Regel schnell geklärt

Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ listet die SWU Verkehr, die die Straßenbahnen auf die Schienen schickt, für dieses Jahr bereits 19 Unfälle mit Beteiligung einer Straßenbahn (und in der Regel einem Auto) auf. Im vergangenen Jahr waren es 43 Unfälle, an denen eine Tram beteiligt war. Macht unterm Strich: fast jede Woche ein Crash in Ulm mitsamt Straßenbahn.

Die Schuldfrage ist in der Regel schnell geklärt. Weil Straßenbahnen ihre Gleise nicht verlassen, sitzt der Verursacher meist hinterm Steuer eines Autos. Das bestätigt der Sprecher der SWU, Sebastian Koch. Überwiegend sei es „Fremdverschulden“.

Auch die Ulmer Polizei sieht das so und ergänzt: Dass Autos mit Trams kollidieren, liege meist daran, dass die Autofahrer die Straßenbahn übersehen. Die Unfälle passierten beim Abbiegen und beim Wenden, wobei der Straßenbahn die Vorfahrt genommen werde.

Kaum Konflikte gibt es dann, wenn die Straßenbahn im eigenen Gleisbett unterwegs ist. „Sensibel“ (Sebastian Koch) seien hingegen Bereiche, in denen sich Autos und Straßenbahn die Fahrbahn teilen. Und die sind häufiger.

Wenn es dann kracht, kann es teuer werden (muss es aber nicht). Neben Bagatellschäden wie einem Kratzer gehen die Schadensummen aber auch schon mal in die Tausende. Laut SWU-Sprecher handele es sich jedoch größtenteils um „leichte bis mittlere Schadensfälle“.

Meist sind die Folgen glimpflich

Zum Glück die Ausnahme: Dass Menschen verletzt werden. Und wenn, seien es fast immer leichte Verletzungen.

Ob es jetzt vergleichsweise häufig kracht in Ulm zwischen Tram und Autos, lässt sich schwer sagen. Die Polizei weist darauf hin, dass sie keine Zahlen aus anderen Städten vorliegen hat. So oder so würde ein Vergleich aber hinken. Die Straßenbahnnetze sind je nach Stadt ja ziemlich unterschiedlich lang.

Wäre da noch die Frage, wo die Unfallverursacher herkommen. Sitzen vor allem auswärtige Autofahrer am Steuer, wenn in Ulm wieder einmal eine Tram von einem Auto gerammt wurde – weil sie womöglich überfordert sind vom manchmal unübersichtlichen Stadtverkehr? Oder sind es doch vornehmlich Autofahrer aus Ulm?

Diese Fragen können an dieser Stelle aufgrund mangelnder Informationen darüber nicht beantwortet werden. Was die Polizei aber sicher sagen kann: Das tieferliegende Problem, warum es immer wieder kracht, sei „Eile“. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Sie rät: „Lieber eine Minute später ankommen als gar nicht.“

Womit – liebe Ulmerinnen und Ulmer – die Biberacher aus dem Schneider sein dürften als Verursacher. Denn für eines sind Biberacher nicht bekannt im Straßenverkehr: fürs flotte Fahren (sagen zumindest manche). Was aber nicht schlimm ist, im Gegenteil: Wer langsam fährt, fährt sicherer. Auf dem Land – und in der Stadt.