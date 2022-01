Falscher Staatsanwalt nimmt 84-Jähriger Geld ab

Ein perfider Schockanruf war am Mittwoch in Ulm erfolgreich. Eine 84-jährige Seniorin fiel auf einen vermeintlichen Staatsanwalt herein.

Gegen 9 Uhr erhielt die 84-Jährige einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt. Dieser teilte der Seniorin mit, dass eine Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, müsste nun eine Kaution bezahlt werden.

Die Frau schenkte dem Glauben und ging darauf ein. Etwa eine Stunde später stand eine unbekannte Frau vor der Haustür und nahm das Geld entgegen. Nachdem der Seniorin die Sache komisch vorkam, kontaktierte sie eine Angehörige. Die informierte dann die Polizei. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Telefonbetrüger seien laut Ulmer Polizei derzeit wieder sehr aktiv – und das auch manchmal mit Erfolg. Jedes Opfer sei eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.

So schützen Sie sich

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Werden Sie immer misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten.

- Wählen Sie selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit.

- Benutzen Sie nicht die Rückruftaste.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

- Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiter.