„Falco“-Musical kommt nach Ulm – Veranstalter sucht Kinder aus der Region für die Bühne

„Ist Ihr Kid so cool wie Falco?“ Das „Falco“-Musical über den Weltstar aus Wien kommt am 22. Februar nach Ulm ins Congress-Centrum. Und ein Kind aus der Region kann mit auf der Bühne stehen. Die Veranstalter suchen ein „tanzbegeistertes Kind“ von acht bis 14 Jahren für einen Gastauftritt. So bewerben Sie sich.

Der Veranstalter, die Livemacher GmbH, sucht einen „talentierten, spielfreudigen „Falco-Imitator“ (Junge oder Mädchen) im Alter von acht bis 14 Jahren. Der „coole“ Mini-Falco hat bei der Aufführung dann (s)einen großen Auftritt: beim ersten Song „The Spirit Never Dies“ tanzt und singt er als „kleiner Falco“ mit den Stars der Show. Kinder können sich mit Unterstützung ihrer Eltern per E-Mail bewerben: bei Zoe Vasaly unter zoe@livemacher.de, Betreff: Mini-Falco, bitte die Adresse angeben.

Was dem Gewinner-Kind winkt? Es erhält für sich und seine Familie bis zu vier Ehrenkarten, um nach seinem Auftritt den Rest der Show anzuschauen. Der Gewinner muss am Veranstaltungstag im Bedarfsfall ab mittags für Proben zur Verfügung stehen (in Begleitung eines Erziehungsberechtigten).

Die Musicalbiographie, die nun nach Ulm kommt, begeisterte laut Mitteilung seit der Uraufführung 2017 bereits über 300 000 Zuschauer und geht bis Mai 2020 erneut auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets gibt es unter www.falcomusical.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.