Die Polizei hat in Ulm womöglich eine Fahrt unter Alkoholeinfluss verhindert. Laut einer Polizeimitteilung hatte am Sonntag gegen 20.30 Uhr eine Zeugin eine vermeintlich alkoholisierte Person in der Pfullendorfer Straße gemeldet. Daraufhin rückte eine Streife an und sah einen 45-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad sitzen. An dem Zweirad lief der Motor. Der Mann war deutlich alkoholisiert, dies bestätigte auch der Alkomattest. Damit der Mann nicht in die Verlegenheit kam, eine Fahrt zu unternehmen, stellten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Schlüssel sollte er auf einem Polizeirevier wieder abholen, sobald er wieder fahrtüchtig war. Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. „Tu was“ heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter https://www.aktion-tu-was.de.