Am Dienstagmorgen musste eine Radlerin nach einem Unfall in Ulm in ein Krankenhaus.

Die 26-Jährige war von der Kienlesbergstraße in Richtung Neutorbrücke unterwegs. Auf der Radwegbrücke stürzte sie aus noch unbekannten Gründen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.