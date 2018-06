Fahrradfaher bei Sturz schwer verletzt

Ein Mann ist am Sonntag in Ulm von seinem Fahrrad gefallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat er sich dabei schwer verletzt.

Kurz vor 12 Uhr fuhr der 54-Jährige die Römerstraße bergab. Unterwegs geriet er mit dem Fahrrad an den Randstein. Deshalb stürzte der Mann aus dem Kreis Neu-Ulm. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie versorgte anschließend auch das Fahrrad des Mannes.